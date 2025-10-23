◇スポニチ主催女子テニス東レ・パンパシフィック・オープン第4日（2025年10月23日東京・有明テニスの森公園）ダブルス準々決勝が行われ、青山修子（安藤証券）クリスティーナ・ブクサ（スペイン）組がビアンカ・アンドレースク、ビクトリア・エムボコ（ともにカナダ）組に6―4、6―7、10ポイントマッチタイブレークの第3セットは10―8で勝利し、準決勝進出を決めた。青山・ブクサ組は1回戦で第2シードのペアを破る番狂わ