【SVリーグ】大阪マーヴェラス 3ー0 アランマーレ山形（10月19日・女子第2節）【映像】看板が“ぐにゃり”くの字…執念のレシーブ女子バレーで看板への衝突を厭わない“フライングレシーブ”が飛び出し、選手が突っ込んだ看板が“くの字”に曲がると、選手が見せた執念にアリーナから拍手と「おおぉ」というどよめきが起こった。大同生命SVリーグの女子第2節で、アランマーレ山形は大阪マーヴェラスと対戦。第2セットを12―15