10月23日朝、富士山が初冠雪したと甲府地方気象台が発表しました。平年より21日遅く、去年より15日早い観測です。【映像】富士山の山頂を上から中継23日朝、富士山が雪化粧している様子が甲府地方気象台から確認できたとして、初冠雪が発表されました。22日は前線の影響で太平洋側を中心に冷たい雨が降り、富士山の山頂付近では雪が降ったとみられます。富士山山頂では23日朝にかけて今シーズン最も低いマイナス6.4℃を観測し