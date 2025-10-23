ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの冬季限定イベント“ユニバーサル・クリスマス・ジョイ”が、2025年11月19日(水)から2026年1月4日(日)まで開催されます。期間中、ご褒美にもギフトにもおすすめなシーズングッズが新登場！今回は、上品できらびやかな「スヌーピー」のアイテムを紹介します☆ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ユニバーサル・クリスマス・ジョイ”スヌーピー グッズ 販売場所：スヌーピー・スタジオ