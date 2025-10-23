ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2025年11月4日(火)から2026年1月4日(日)までの期間、初の食の祝祭“ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル”が開催されます。テーブルサービスのレストラン『パークサイド・グリル』では、ランチタイムとディナータイムそれぞれに、ゆったりと味わえる特別なクリスマス限定メニューが登場します☆ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『パークサイド・グリル』“ユニバーサ