JTBグループのJTB Hawaii Travel, LLC（JTBハワイトラベル）とアソビシステム株式会社で構成するASOBIEXPO HAWAII 実行委員会が、2026年3月16日に米国ハワイ州ホノルル市 トム・モファット・ワイキキ・シェルにて、ミュージック＆カルチャーイベント＜ASOBIEXPO HAWAII 2026（以下、「本イベント」）＞を初開催することを発表した。＜ASOBIEXPO＞は、日本のポップカルチャーを世界へ発信するアソビシステムが手がけるミュージック