小学館のコロコロコミック研究所は、コロコロ読者を対象に実施した「食」に関するアンケートをもとに、“ごはん派”と“パン派”どちらが多いか、食の情報源、大好きな＆苦手な食べ物などについての調査結果を発表した。この調査は、小学生を中心とした「コロコロコミック」読者772人を対象に実施したもの。昨今は若い世代を中心に、さまざまな事柄において“タイパ”と重視の傾向が強まり、食事に関しても時間対効果を求める人が