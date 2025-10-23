バレーボール男子日本代表の郄橋藍（24）が有名ギャルインフルエンサーuka.（26）と交際していたことが10月21日、「週刊文春」によって報じられた。その郄橋が別の女性とも同時期にホテルなどでお泊りを重ねていたことが「週刊文春」の取材でわかった。【スクープ撮】男子バレー・郄橋藍の“本命”とされる人気インフルエンサー（26）、密会に向かう姿も…この記事の写真をすべて見る郄橋藍©文藝