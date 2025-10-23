【写真を見る】【地図あり】集会所敷地や中学校付近でクマ目撃...山形市でクマ目撃多数自治体が注意を呼びかけ（山形） 山形県山形市によりますと、23日の午前10時15分頃ごろ、山形市滑川の集会所敷地でクマ1頭が目撃されたということです。 ■目撃場所 ■きのうからきょうにかけての目撃など（山形市） 10月23日（木曜）午前10時15分頃大字滑川地内の集会所敷地にてクマ1頭を目撃10月23日（木曜）午前8時49分頃落