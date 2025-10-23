女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが23日までに更新され、オフショットが公開された。 同アカウントは「東京でランデブーを楽しんだトキと銀二郎でした。二人で過ごす時間が楽しいものだからこそ、トキの心は揺れます。」とコメントし、人力車に乗るトキ役の郄石と車夫姿の銀二郎役の俳優・寛一郎のオフシ