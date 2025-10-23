東京・青梅市の小学校で1年生の児童と教師、あわせて22人がクロスズメバチに刺されました。全員、軽傷だということです。【映像】事件現場10月23日午前9時30分すぎ、青梅市今井の小学校で「小学生が蜂に刺された」と119番通報がありました。警視庁などによりますと、小学1年生の児童20人と教師2人のあわせて22人が刺され、病院に搬送されましたが全員、軽傷です。刺された教師と児童らは当時、授業の一環として屋外で自然観