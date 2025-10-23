NCTのドヨンが、爽やかな笑顔でファンを魅了した。【写真】ドヨン、羽がついた天使のような姿10月23日午前、ソウル・城東区（ソンドング）で開催されたビューティーブランド「Biodance（バイオダンス）」のポップアップストアイベントに、同ブランドの専属モデルを務めるドヨンが出席した。ドヨンは、淡いピンクのポロシャツにシンプルなスラックスを合わせた清潔感あふれるコーディネートで登場。柔らかな色合いが彼の透明感ある