【モデルプレス＝2025/10/23】アーティストの山本彩が10月22日、自身のInstagramを更新。ヘアカットを報告し、話題となっている。【写真】山本彩「思わず二度見した」新ヘア披露◆山本彩、ヘアカット報告山本は「頭と体を使った後の甘いもの最高」とスイーツを顔の横に持ち笑顔を向けている写真を公開し「＃髪短くなりました」と髪をカットしたことを報告。肩につく長さだった髪をバッサリ切り、ショートカットにイメージチェンジ