【モデルプレス＝2025/10/23】櫻坂46の谷口愛季が22日、自身のInstagramを更新。レイヤーカットにしたことを報告し、反響が寄せられている。【写真】20歳櫻坂46「ビジュ最強」印象ガラリの新ヘア◆谷口愛季、新ヘアスタイルでイメチェン谷口は「レイヤー入れたよ〜」と投稿。レイヤーカットにした毛先を指差し、髪型を変えたことを紹介している。◆谷口愛季の投稿が話題この投稿にファンからは「可愛すぎ」「似合ってる」「ビジュ