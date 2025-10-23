【モデルプレス＝2025/10/23】TBSの吉村恵里子アナウンサーが10月22日、自身のInstagramを更新。ハーフパンツ姿を披露し、話題となっている。【写真】26歳TBSアナ「何着ても似合う」話題の美脚ショット◆吉村恵里子アナ、ハーフパンツで美脚披露同日放送されたTBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜よる10時〜）内の企画「正座耐久レース」の進行を務めた吉村。白のポロシャツとハーフパンツ姿で原稿を持ち、スラ