◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）出走馬１８頭と枠順が１０月２３日、決定した。青葉賞を勝ち、ここまで４戦３勝のエネルジコ（牡３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ドゥラメンテ）は５枠９番に決まった。２３年ドゥレッツァ、２４年アーバンシックで制しているクリストフ・ルメール騎手が、３戦連続で手綱を執る。神戸新聞杯を勝ったエリキング（牡３歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は、７