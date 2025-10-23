この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 「感情はリビングに置いてきた」ポメの虚無顔に4,900いいね ご紹介するのは、愛犬との日常をXで発信している、おポメのこむぎくん(@opomenokomugi)さんの投稿です。犬や猫を飼っていると、自宅でシャンプー