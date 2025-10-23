JR東日本によりますと、きょう午後0時27分ごろ、新青森駅に停車していた東北新幹線の下りの「はやぶさ7号」の車内で清掃係員が黄色い粉のようなものを発見しました。現在、警察が詳細を確認しているということです。この影響で、東北新幹線の上り1本が最大で23分遅れ、乗客およそ700人に影響が出ています。