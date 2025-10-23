「運命の1日」とも呼ばれるプロ野球ドラフト会議が、23日に行われる。今年のドラフトの目玉、創価大の立石正広内野手（21）は、大学通算15本塁打、2年の春には東京新大学リーグで三冠王を獲得し、昨年から2年連続で大学日本代表にも選出された、大学球界屈指のスラッガーだ。すでに広島が1位指名を公言し、競合必至の逸材は「スイングの強さには自信がある。どこの方向に対しても長打やホームランを打てるコンタクト能力が一番の長