神宮球場東都大学野球リーグは23日、神宮球場で最終週の2回戦1試合が行われ、青学大が亜大を2―0で下して、1勝1敗とした。24日の最終戦に勝てば、勝ち点4の9勝3敗でリーグ史上3度目の6季連続優勝が決まる。負ければ、勝ち点4の8勝3敗で日程を終えた国学院大が6季ぶり5度目の優勝となる。青学大は鈴木が3安打完封した。