ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖOha¡ª4 NEWS LIVE¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊÆß·¤«¤ª¤ê¡Ê35¡Ë¤¬23Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÊÆß·¥¢¥Ê¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿Í½ÄêÆü¤è¤ê°ì½µ´Ö¤Û¤ÉÁá¤¯²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°¦Ì¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼°Â»º¡ª¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²ÌÅª¤ËÊì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç½Ð»º