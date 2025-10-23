小学生になると学校やメディアからの影響によって、家庭内で教えたことのない情報を得てくることがあるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには「中指を立てる行為」についてこんな質問が寄せられました。『小学生がふざけて中指を立てる行為について、今って厳しく指導されるんですか？正直ふざけてる延長でみんなやったりしません？一部海外かぶれ親はアメリカでやったらどうなるかわかるか？みたいな感じかも