＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース初日◇22日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞国内女子ツアーは第1ラウンドが進行している。3週連続で国内ツアーに出場する渋野日向子が、先ほどホールアウトした。【大会ライブフォト】渋野ら“黄金世代”のスリーショット予選ラウンドは同じ黄金世代の河本結と大里桃子とプレー。10番からスタートした前半を2バーディ・1ボギーの1アンダーで折り返したが、後半