２３日正午頃、北海道函館市豊川町の同市電「十字街停留場」付近のカーブで、市電の車両同士の接触事故があった。カーブを曲がるはずだった１両が直進し、対向の車両と接触したといい、市や道警函館西署は、ポイントの切り替え作業にミスがあったとみて原因を調べている。