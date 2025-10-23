若者を中心にオーバードーズが問題となっていることを受け、厚生労働省は、販売規制の対象となる成分の拡大を検討していることが分かりました。薬を過剰摂取する「オーバードーズ」をめぐっては、若者を中心に市販薬の乱用が広がり、社会問題となっています。現在、「乱用のおそれのある医薬品」には6成分が指定され、販売には「原則1人1包装」といったルールが設けられていますが、規制対象外の成分の乱用も確認されています。厚