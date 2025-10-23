横田早紀江さん（手前右から2人目）ら拉致被害者家族と面会する高市首相（奥右端）＝23日午後、首相官邸高市早苗首相は23日午後、北朝鮮による拉致被害者家族と官邸で面会した。就任後初めて。拉致問題解決に向け「何としても突破口を開く」と述べ、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談に意欲を示した。拉致被害者横田めぐみさん＝失踪当時（13）＝の弟で家族会代表の拓也さんらに、解決に向けて全力で取り組む決意を伝