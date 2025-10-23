漫画家の蛭子能収さんの家族が運用している公式Xが2025年10月21日に更新され、蛭子さんが78歳の誕生日を迎えたことが報告された。「今年はよっちゃんへ感謝の気持ちを歌詞にし、楽曲にしてプレゼント」蛭子さんは2020年7月に放送された「主治医が見つかる診療所」（テレビ東京系）を通じて、レビー小体型認知症とアルツハイマー型認知症の合併症を患っていることを公表していた。現在、認知症が進行している蛭子さんに代わって家族