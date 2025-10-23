ＮＹ原油時間外取引2週間ぶり高水準米対露制裁にインド輸入40%削減 東京時間13:46現在 ＮＹ原油先物DEC 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝60.53（+2.03+3.47%） NY原油は時間外で一段高、今月10日以来の高水準。 トランプ米政権がロシア2大石油会社に制裁を科した、制裁によりインドへのロシア原油供給はほぼゼロにまで減少すると予想されている。さらに、インドのモディ首相がロシア産原油の輸入を40%