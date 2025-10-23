お笑いコンビ「アジアン」として活躍し、現在は俳優として活動する隅田美保（49）が、激変した最新ショットを公開。ファンから驚きの声が寄せられている。【映像】激変した姿＆舞台での怪演（複数カットあり）2002年に馬場園梓と共に「アジアン」を結成した隅田。2005年には、女性コンビ初となるM-1グランプリ決勝進出を果たしたが、2021年 昔からの夢だったという演劇に挑戦するため、コンビ解散を発表していた。Instagram