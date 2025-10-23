¿©Æ»¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢Æ®ÉÂÃæ¤Î¤¿¤á·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤¬10·î22Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£64ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤ÎÉÂ¾õ¤òÅÁ¤¨¤¿Ì¼¡¦ÀÐ¶¶ÊæÇµ¹áÀÐ¶¶¤Ï2025Ç¯4·î¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¿©Æ»¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ÎµÙ»ß¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¡¢°öÆ¬¤¬¤ó¤âÊ»È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÐ¶¶¤ÎÌ¼¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐ¶¶Êæ