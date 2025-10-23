天皇ご一家は、戦後80年の節目にあたり東京大空襲などの犠牲者を慰霊するため、東京都慰霊堂を訪れ花を供えて拝礼されました。天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、23日午後2時ごろ東京・墨田区の東京都慰霊堂に到着されました。ここには、関東大震災で亡くなった方のほか、太平洋戦争中に東京大空襲などで犠牲となったおよそ10万5000人の遺骨が納められていて両陛下と愛子さまが訪問されるのは初めてとなります。両陛下と愛子さま