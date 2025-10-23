光世証券 [東証Ｓ] が10月23日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常損益(非連結)は5000万円の黒字(前年同期は2億5000万円の赤字)に浮上して着地した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の経常損益は6700万円の黒字(前年同期は2億1200万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-68.5％→10.5％に急改善した。 株探ニュース