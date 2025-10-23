住友ベークライトが朝安後に切り返している。同社はきょう、自動車用ブレーキ摩擦材向け耐摩耗フェノール樹脂「スミライトレジンＰＲ－５６５３１」を開発したことを明らかにしており、これが買い手掛かりとなっているようだ。 この製品は、自社の海外拠点でも生産することができるため、中国や東南アジア、欧米など各エリアからの現地供給が可能。同製品の使用により、欧州排ガス規制Ｅｕｒｏ７で