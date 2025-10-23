午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９２１、値下がり銘柄数は６２１、変わらずは６８銘柄だった。業種別では３３業種中１６業種が上昇。値上がり上位に鉱業、石油・石炭、水産・農林、パルプ・紙など。値下がりで目立つのは電気機器、情報・通信、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS