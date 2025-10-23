長引いた暑さも穏やかになり、ようやく秋の装いを楽しめる季節に。ファッションに合わせてメイクにも秋らしさを取り入れたいけれど、なんだか肌の調子がイマイチ……と、過酷な夏を過ごしたことで肌悩みを抱えている人もいるのではないでしょうか？今回、マイナビウーマンlabでは「紫外線ダメージを受けた秋のスキンケアセミナー」を開催。富士フイルムヘルスケアラボラトリーの化粧品事業部でPRを担当する藤谷知世さんを講師に迎