Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！◆Check!＜＜1話からまとめ読みはこちら＜＜前回のお話しはこちら＜前回までのおはなし＞店長のおかげで、若い世代がルッキズムに悩まされていることを知った美代。娘の美月とどのように向き合うのでしょうか。ついに弟までもが異変に気づいたようですね……！ガムテープを持っていましたが、美月は一体何をしていたのでしょうか