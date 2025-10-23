富士フイルムは11月7日、instax“チェキ”シリーズのハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay」の上位モデル「instax mini LiPlay＋」を発売する。カラーはサンドベージュとミッドナイトブルーの2色展開で価格はオープン。カメラケースなども同時発売する。●インカメラ搭載 音と静止画の組み合わせが進化 写真共有が楽しくなる新機能を多数搭載「mini LiPlay」は、カードサイズの「ミニフォーマットフィルム」に