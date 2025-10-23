お笑いタレント・劇団ひとり（48）が22日深夜放送のTOKYO FM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。生活スタイルの激変ぶりを明かした。この日は社会学者の古市憲寿氏とともに出演。2人はテレビ朝日「中居正広の土曜日な会」で共演していた。約10カ月ぶりの再会という2人。古市氏が「やせましたよね？だいぶシュッとしましたよね」と振ると、ひとりは「やせた。それはちゃんと食事管理もして。凄い健康に目覚め