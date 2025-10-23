フリーアナウンサーの米澤かおりさん（35）が23日、自身のインスタグラムを更新し、出産したことを報告しました。日本テレビの報道番組『Oha!4 NEWS LIVE』でキャスターを務めていた米澤さん。6月に自身のインスタグラムを通じて妊娠したことを報告し、8月いっぱいで番組を卒業していました。米澤さんは、23日に更新したインスタグラムで「家族が増えました予定日より一週間ほど早く会いに来てくれたちょっとせっかちな女の子で