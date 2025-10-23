【モデルプレス＝2025/10/23】10月23日、乃木坂46の松尾美佑が同年12月31日をもってグループを卒業することを発表。10月21日には、同じ4期生の矢久保美緒も年内をもって卒業することを報告しており、立て続けの発表にファンからは驚きの声が寄せられている。【写真】乃木坂46松尾美佑、透き通るような白い肌と上品な美しさで魅了◆矢久保美緒・松尾美佑、4期生の卒業発表続く矢久保は10月21日、「皆さまにご報告があります。40枚目