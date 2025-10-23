いよいよ今日は、プロ野球ドラフト会議。ことしはどんな選手が運命の扉を開くのか。この記事では、東海地方の注目選手4人を紹介する。 【写真を見る】【ドラフト2025】東海地方の注目4選手 中京大学･髙木快大（21）中京大学･秋山俊（22）トヨタ自動車･増居翔太（25）岐阜協立大学･相良雅斗（22） 中京大学･髙木快大（21）「プロ野球と言えばドラゴンズ」 ムダのない、しなやかなフォームから、最速153キロの