プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年10月21日にユーチューブを更新し、阪神を戦力外となった野口恭佑外野手（25）について、「巨人に行ったら面白い」との見解を示した。「岡田監督が『野口はいいよって』」 九州産業大学出身の野口は、22年ドラフト会議で阪神から育成1位で指名され入団した。ルーキーイヤーの23年は、ウエスタンリーグに67試合出場し、打率.303、6本塁打、18打点を記録した。 フ