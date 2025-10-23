NiziUのRIKU＆MIIHI NiziUのRIKU＆MIIHIが23日、都内で行われた『EMIS 渋谷フラッグシップストア オープニングイベント』に出席した。韓国人気ブランド「EMIS（イミス）」が日本初となるフラッグシップストアを渋谷にオープン。それを記念してイベントが催された。スペシャルゲストとして出席したNiziUのRIKUとMIIHIは「EMIS」コーデで登場。RIKUは「（トップスの）ニットとチェックシャツを合わせてカジュアルにし