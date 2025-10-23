◆第２５回ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル）１週前追い切り＝１０月２３日、美浦トレセン前走の帝王賞を制したミッキーファイト（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）は、Ｊｐｎ１連勝へ向け、美浦・Ｗコースで調整。ローシャムパーク（６歳オープン）と併せ馬を行い、６ハロン７８秒３―１２秒１をマークした。田中博調教師は「いつもの２週前より重くて動きが緩慢。