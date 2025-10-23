与野党はきょう（23日）、高市総理の所信表明演説をあす行うことで合意しました。衆議院の議院運営委員会の理事会がきょう午前開かれ、高市総理の所信表明演説を衆院本会議で、あす午後2時から行うことで与野党が合意しました。また、所信表明演説に対する各党の代表質問が11月4日と5日に行われることも決まりました。臨時国会はおととい開会しましたが、ガソリン税の暫定税率の廃止法案をめぐって与野党の調整が続いていて、所信