選挙のたびに「投票に行きましょう」と呼びかけられていますが、前回の衆院選の投票率はおよそ50％。棄権してしまっている人が多いのが実情です。そんな日本と全く異なる国…南米・ボリビア。先日、新たな大統領が誕生しました。何が違うのかというと…国民の投票は「権利」ではなく、「義務」なんです。【写真を見る】“特別なイベント”盛り上がるボリビアの選挙投票率83％「投票はお祭り」南米ボリビアの選挙とは？南米ボリ