違法建築物の問題で先月末に閉園した札幌市の動物園「ノースサファリサッポロ」について、北海道警察はきょう、都市計画法違反などの疑いで関係先に家宅捜索に入りました。記者「午後0時20分です。いま警察が園内に入っていきました」正午すぎ、札幌市南区にある「ノースサファリサッポロ」に北海道警の捜査員らが都市計画法違反などの疑いで家宅捜索に入りました。「ノースサファリサッポロ」は、原則、開発ができない市街化調整