女優の本田望結（21）が22日、ニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。夢を明かした。自身の「好きなタイプ」について、本田は「小さい頃からずっと変わらないのがひとつあって、ちょっと冷たそうな人に優しくされたときにもう一瞬で好きになっちゃう」と明かすと、パーソナリティーでタレントの大沢あかねからは「それはよくないよ、それはさちょっと悪い男じゃない？でもみんなに優しくする