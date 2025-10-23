プロ野球ドラフト会議が23日に開かれる。運命の日に吉報を待つ栗山雅也（21）は西南学院大学で主将を務め、その恵まれた体格から3年時には本塁打王を獲得した主砲だ。三代続くぶどう農園で育った栗山は野球を始めた頃から家族に支えられてきたという。学生主体のチームから成長を遂げた強打者が、家族への恩返しを胸にプロの舞台を目指す。【候補選手一覧】運命のドラフト会議は23日開催吉報を待つ注目選手はどこの球団が指名す