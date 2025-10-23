JRAは23日、ブリーダーズC（31日＆11月1日、デルマー競馬場）に出走予定のJRA所属馬7頭が現地時間22日午前7時50分（日本時間23時50分）に米カリフォルニア州のデルマー競馬場に到着したと発表した。アルジーヌ、アリスヴェリテ、アメリカンステージ、インビンシブルパパ、スウィッチインラヴ、ピューロマジック、フォーエバーヤングの7頭で大井のフェブランシェも現地入りしている。フォーエバーヤングに同行している荒木助